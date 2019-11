2018 makyaj trendleri neler olacak?

Inglot yeni koleksiyonlarıyla 2018’e iddialı bir giriş yapıyor

Enerjik renklerden, yoğun ışıltıya

Cilt bakım koleksiyonu Inglot Lab 1983’ün ilk ürünleri serum

Geniş renk yelpazesi ve zengin ürün portföyüyle dikkat çeken kozmetik Inglot Türkiye Mağaza ve Eğitim Koordinatörü Sinem Danabaş, yeni sezon makyajına daha çok cesur ve canlı renklerin hakim olacağını söylüyor. Danabaş, “Doğal ama aynı zamanda neon ve canlı renklerin de yoğun olarak kullanıldığı bir trend var. Neon göz kapakları, çok renkli ve sıra dışı bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. Göz kapaklarını makyajda daha önemli hale getirmek için bu renkler tercih edilebilir. Dudaklarda ise; karamelden, daha koyu tonlara uzanan renkleri görmek mümkün” dedi. Parıltılı makyajın da geri döndüğünü vurgulayan Danabaş, özellikle son dönemlerde aydınlatıcıların elmacık kemiklerinden uzaklaşıp, göz çevresine odaklanmaya başladığını da belirtti.Yoğun ve canlı renkleri son teknoloji bilimsel ürünleri bir araya getirmeyi başaran Inglot’un yeni koleksiyonlarında 2017-2018 makyaj trendlerine uyum sağlayan ürünler yer alıyor. Yeni koleksiyonlarıyla 2018’e iddialı bir giriş yapan Inglot’un Italian Kiss, Glow Out ve Inglot LAB 1983 adlı koleksiyonlarında yer alan ürünler, güzellik anlayışınıza farklılık getirecek.Inglot’un Italian Kiss Koleksiyonu, genel olarak sıcak karamel tonlarından ilham alıyor ve enerjik turuncular barındırıyor. Koleksiyon, 5 adet Freedom System far, 3 adet Amc Eyeliner Gel, 3 farklı takma kirpik ve 11 adet HD Lip Tint Matte ruj serisinden oluşuyor. Caramel ve klasik nude tonlardan, yoğun turuncuya kadar olan renklerle dikkat çeken ruj serisi, siyah renk seçeneğiyle de koleksiyonun odak noktası.Hem far, hem aydınlatıcı hem de allık’ı aynı üründe bulmak mümkün mü? Evet, Inglot yeni Glow Out serisiyle artık mümkün. Koleksiyonda ışıldamanızı sağlayan 3 farklı ürün çeşidi bulunuyor. Soft sparkler, bej, kahve renklerinin altın yansımasıyla cildinizin iç parıltısını ortaya çıkarıyor. Medium Sparkler, daha romantik pembe-şeftali tonlarında yüz ve vücut için aydınlatıcı olarak kullanılabiliyor. Intense Sparkler ise, bej, kahve, şeftali, lila ve pembe olmak üzere beş farklı tonda yoğun ışıltı sağlıyor.Aynı zamanda cildinizi yenilemeye yönelik geliştirilen yepyeni gece ve gündüz serumları yeni cilt bakım koleksiyonu Inglot Lab 1983’ün ilk ürünleri. 30 yılı aşan laboratuvar tecrübesiyle ve uzun süren araştırmalar sonucunda piyasaya sürülen bu seride Hydrating day serum ve Revitalizing night serum, uzun süren nem hissi ve yenileyici etkileriyle kullananlara konforlu bir cilt bakımı deneyimi vadediyor. Her iki serumda parfüm veya boyar madde içermiyor. Koleksiyona ilerleyen dönemlerde yeni ürünler de eklenecek.Inglot Freedom System Far Fiyatı: 25 TLInglot AMC Eyeliner-Gel Fiyatı: 65 TLInglot Kirpik Fiyatı: 40 TLInglot HD Lip Tint Matte Fiyatı: 80 TLInglot Hydrating Day Serum Fiyatı: 320 TLInglot Revitalizing Night Serum Fiyatı: 335 TL