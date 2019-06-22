Bekçi adayları uzun bir süredir Polis Akademisi'nden bir duyuru bekliyordu. Kurum son olarak 11 Nisan'da duyru geçmiş yaklaşık 2 buçuk aydır herhangi bir duyuru yapmamaıştı. Dün on binlerce bekçi adayını sevindiren bir gelişme yaşandı. 2019 1. ve 2. dönem bekçilik sınavının tarihi ve saati belli oldu. Sınav giriş belgeleri ile ilgili de tarih verildi. işet detaylar...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2019 1. Dönem ve 2. Döenm Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü 2019 1. Dönem ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır. 1. Dönemler saat 09.00'da, 2. Dönemler saat 14'te sınava girecekler. Sınav giriş belgesi ise 5 Temmuz'da açıklanacak.

2019/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU

2019/2. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU



























