2019- 2020 Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? İşte Basketbol Süper Lig derbileri ve maç programı…
Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? İşte Basketbol Süper Lig derbileri ve maç programı ile ilgili detaylar…
Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. 2019-2020 sezonu Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla başlayacak. Peki, Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? İşte Basketbol Süper Lig derbileri ve maç programı…
2019 – 2020 sezonu 26 Eylül Perşembe günü geride kalan sezonun lig şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla başlayacak.
YENİ SEZON 27 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Ligde yeni sezon 27 Eylül'de başlayacak. Sezonun ilk yarısı 3-6 Ocak 2020'de oynanacak 15. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Ligde ikinci yarı, 10-13 Ocak 2020 tarihlerinde başlayacak ve normal sezon 1-4 Mayıs 2020 tarihlerinde tamamlanacak.
STATÜ
Toplam 16 takımın yer aldığı Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, iki devreli lig usulüne göre oynanacak. Normal sezonun 30 hafta süreceği ligde, ilk 8'e girecek takımlar play-off'a yükselecek, son 2 sırayı alacak takımlar ise küme düşecek.
Play-off serileri 0-0 başlayacak ve çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alacak takımlar tur atlayacak. Final müsabakalarında ise rakibi karşısında 4 galibiyet alacak takım, 2019-2020 sezonunun şampiyonu olacak.
İLK HAFTA PROGRAMI
Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:
Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Sigorta
Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta
Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko
Bursaspor-TOFAŞ
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen
Teksüt Bandırma-Pınar Karşıyaka
Anadolu Efes-Ormanspor
DERBİLER
Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk yarısında yapılacak derbiler şöyle:
2. hafta: Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes
3. hafta: Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta
5. hafta: Galatasaray Doğa Sigorta-Fenerbahçe Beko
7. hafta: Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta
10. hafta: Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta
12. hafta: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko