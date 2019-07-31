ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2019 ALES geç başvuruları başladı. İnternette sıklıkla ALES başvuruları nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuruları ne zaman sona erecek? soruları merak ediliyor. İşte ALES geç başvuru süreci ile ilgili detaylar…

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-ALES geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, 2019-ALES için geç başvuru tarihinin 31 Temmuz Çarşamba (bugün) olduğu belirtildi.

Adaylar, geç başvurularını, internet aracılığıyla 31 Temmuz Çarşamba (bugün) günü saat 23.59'a kadar yapabilecek. ALES geç başvuru ücreti ise 180 lira olarak kılavuzda yer aldı. Adaylar, geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemler’de yer alan “ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeyebilecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmayacak. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

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