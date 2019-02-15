2019 ALES ne zaman yapılacak? Akademik kariyer yapmak isteyenler, internette Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nı sıklıkla aratıyor. Doktora ve Yüksek Lisans yapmak isteyen adaylar ile akademik personel olmak isteyenler için önemli bir adım olan ALES internette gündem oldu. Peki, 2019 ALES ne zaman yapılacak? ALES başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilen soruların cevapları…