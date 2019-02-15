2019 ALES ne zaman yapılacak?
Akademik kariyer yapmak isteyenler, internette Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nı sıklıkla aratıyor. Doktora ve Yüksek Lisans yapmak isteyen adaylar ile akademik personel olmak isteyenler için önemli bir adım olan ALES internette gündem oldu. Peki, 2019 ALES ne zaman yapılacak? ALES başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilen soruların cevapları…
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman kadrolarına yapılacak başvurularda kullanılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylar tarafından sıklıkla aratılan konuların başında geliyor. 2019 ALES ne zaman yapılacak? ALES başvuru tarihleri ne zaman? İşte soruların yanıtları…
2019 ALES TARİHLERİ BELLİ OLDU
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’na başvurular 5 Mart 2019 – 13 Mart 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Sınav 5 Mayıs 2019’da gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanma tarihi ise 30 Mayıs 2019.
ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?
Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabiliyor. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
ALES KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanıyor. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşuyor.