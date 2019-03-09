2019 Bekçi alımı ne zaman? İşte detaylar…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mart ayında beklenen Bekçi alımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bekçi alımlarını takip eden binlerce aday Bekçi alım sürecini merak ediyor. İnternette sıklıkla Bekçi alımı ne zaman yapılacak? sorusunu aratıyor. İşte 2019 Bekçi alımı ile ilgili detaylar…

SOYLU: “8 BİN BEKÇİ ALIYORUZ”

Dün Bolu’da düzenlenen mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 bin bekçi daha alıyoruz. Türkiye’deki asayiş olaylarını polis ve bekçimiz hep birlikte düşünüyoruz. Yaklaşık şuana kadar 2017-2018’e göre yüzde 40’ın üzerinde düşürdük. Yaklaşık 275 organize suç örgütünü 2018’de düzelttik ulusal düzeyde, hızımızı aldık ve bu hızımızı kesmeyin. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, uyuşturucunun ayağına basıyoruz. Şimdi bu ayağına bastıklarımızın karşısında bizi zayıf duruma düşürmeyin. Memlekette bir anne evladını sabahleyin okula gönderirken gözü arkada kalmasın. Dünyanın en güvenli şehirlerini oluşturuyoruz, bize güvenin. Karakollarımızda güven masaları kurduk. Türkiye’de karakollarımızın yüzde 50’sinde 2 ay içerisinde oluşturduk. Emir veren devlet değil, hizmetkar devleti her noktada hep beraber oluşturacağız" diye konuştu.

MART AYINDA AÇIKLANACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçen gün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı bildirildi. Duyuruda, alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı aktarıldı.

8 bin bekçi alımı için bu ay ilana çıkılacak. Bekçi alımı Polis Akademisi’nin resmi İnternet sitesinden duyurulacak.