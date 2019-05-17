Türkiye'de ve KKTC'de ilköğretim ve orta Öğretim öğrencileri burslıuluk sınavına girecekler. Sınav 2 Haziran'da gerçekeleşcek. Sınav giriş belgeleri heyecanla beklenirken KKTC'de sınava girecekler için bugün Milli Eğitim Bakanlığı sınav giriş belgelerini yayınladı.

MEB'den yapılan açıklamada ise "KKTCde sınava girecek öğrenciler için kullanılacaktır. Ülkemizde sınava girecek olan öğrenciler kendi kayıtlı oldukları okul idarelerine başvuru yapıp sınav giriş belgelerini alabileceklerdir." denildi.

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