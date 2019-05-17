2019 Bursluluk Sınavı İOKBS (KKTC) sınav giriş belgeleri açıklandı! Sınav ne zaman?
Yüz binlerce öğrenci haziran ayının 2'sinde İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavına girecekler. Türkiye'deki öğrenciler sınav giriş belgelerini beklerken KKTC'de yaşayanlar için bugün sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sorgulama için tıklayınız.
Türkiye'de ve KKTC'de ilköğretim ve orta Öğretim öğrencileri burslıuluk sınavına girecekler. Sınav 2 Haziran'da gerçekeleşcek. Sınav giriş belgeleri heyecanla beklenirken KKTC'de sınava girecekler için bugün Milli Eğitim Bakanlığı sınav giriş belgelerini yayınladı.
MEB'den yapılan açıklamada ise "KKTCde sınava girecek öğrenciler için kullanılacaktır. Ülkemizde sınava girecek olan öğrenciler kendi kayıtlı oldukları okul idarelerine başvuru yapıp sınav giriş belgelerini alabileceklerdir." denildi.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ