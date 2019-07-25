2019- DGS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıklamasının ardından 2019- DGS cevap kağıtları ve aday cevaplarını da erişime açtı.

DGS adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı. Adaylar cevap kağıtları ve aday cevaplarını 10 gün süre ile inceleyebilecek.

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