2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri alınmaya başlandı. DGS adayları tercih süreci ile birlikte internette sıklıkla 2019 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri nasıl yapılır? sorusunu aratıyor. İşte DGS tercihleri ile ilgili detaylar…

Yüksekokullar ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geç yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri alınmaya başlandı. Adaylar tercihlerini 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' sayfamızdan yapabilecek.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için adayların öncelikle Tablo-2’nin yani Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programlarının dikkatlice incelenmesi gerekiyor.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecek.

Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecekler.