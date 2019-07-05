2019 Diamond League (Elmas Lig) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Elmas Lig heyecanı devam ediyor. 2019 Diamond League -Elmas Lig’te 200 metre mücadelesinde Ramil Guliyev, cirit atma kadınlarda da Eda Tuğsuz yer alacak. Peki, Elmas Lig ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2019 Diamond League - Elmas Lig programı…

ELMAS LİG NE ZAMAN?

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenecek yedinci ayak yarışları, bugün saat 21.00'den itibaren TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Merakla beklenen yarışların başında, milli atlet Ramil Guliyev'in de katılacağı 200 metre mücadelesi var.

20 saniyenin altında koşan 4 atletin yer alacağı 200 metrede, 19 saniye 72 ile bu sezonun en iyi ikinci derecesini elde eden Birleşik Amerikalı Noah Lyles, olimpiyat ikincisi Kanadalı Andre de Grasse gibi isimler öne çıkıyor.

Kadınlar cirit atmada genç sporcumuz Eda Tuğsuz da mücadele edecek.

100 metre kadınlar yarışında Dünya ikincisi Fildişi Sahili'nden Marie-Josée Ta Lou, eski dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı Shelly-Ann Fraser-Pryce, bu sezon henüz istediği formu yakalayamayan iki dünya şampiyonluğu bulunan Hollandalı Dafne Schippers, iddialı isimler...

1500, 5 bin koşuları, sırıkla atlama erkekler ile kadınlar yüksek atlama akşamın öne çıkan yarışlarından bazıları.

TRT SPOR