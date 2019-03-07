Açık öğretim ön lisans programları ile meslek yüksekokulları bitirenlerin lisans programına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylar tarafından merak ediliyor. Adaylar, DGS başvuruları ne zaman başlıyor? sorusunu aratıyor. İşte detaylar…

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 26 Nisan 2019’da başlayacak. 8 Mayıs 2019’da başvurular sona erecek.

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav takviminde yer alan bilgilere göre, geç başvuru tarihi ise 21 Mayıs. Geç başvurular aynı gün saat 23:59’a kadar yapılabilecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar. Bankalardan ücret ödemesi yapılmayacak.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran’da yapılacak. Sonuçlar ise 25 Temmuz’da açıklanacak.

2019-DGS HANGİ SINAV MERKEZLERİNDE YAPILACAKTIR?

2019-DGS, 81 il merkezinde yapılacaktır.

2019-DGS’YE KİMLER BAŞVURMALIDIR?

Yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler bu sınava başvurmalıdır

SINAV SÜRESİ NE OLACAK?

Sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacak.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri'nden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.