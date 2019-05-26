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2019 e-YDS sonuçları açıklandı! İşte e-YDS sonuç sorgulama…

2019 Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı e-YDS sonuçları açıklandı. İşte e-YDS sınav sonuçları…

26 Mayıs 2019, Pazar 09:59
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2019 e-YDS sonuçları açıklandı! İşte e-YDS sonuç sorgulama…

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanan elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı e-YDS sonuçları açıklandı. İşte e-YDS sonuç sorgulama ekranı…

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre 25 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/4 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Sınav sonuçları, 25 Mayıs 2019 tarihinde saat 20.00'de ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

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