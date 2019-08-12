Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıkta kalan öğrenciler için ek yerleştirme süreci başlayacak. Üniiversitelerde boş kalan ve kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylardan kaynaklanacak boş kontenjanların açıklanmasının ardından ek tercih süreci de başlamış olacak. Adaylar internette sıklıkla 2019 ek tercihler ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar açıklandı mı? sorularını aratıyor. İşte ek tercih süreci ile ilgili merak edilenler…

Herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar ek tercihler için son bir fırsat olarak değerlendirilen ek yerleştirmeler adaylar tarafından merak ediliyor.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Üniversite kayıtlarının 19-23 tarihleri arasında alınacak olması nedeniyle ek tercihlerin 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.

KİMLER EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURU YAPABİLECEK?

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.



