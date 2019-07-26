2019 Emekliye bayram ikramiyesi ve maaş farkı ne zaman yatırılacak?

Emeklilerin refah düzeyini yükseltmek amacıyla verilen bayram ikramiyesi ve enflasyon farından doğan maaş farkları bayram öncesi yatırılacak. Peki, 2019 Emekliye maaş farkı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte detaylar…

Bu yıl yaklaşık 12.3 milyon kişi ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emekli ikramiyeleri 5-9 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

YENİ EMEKLİLER DE ALACAK

Emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkanları sunan hükümet geçen yıl 20.7 milyar lira bayram ikramiyesi, 4.2 milyar lira promosyon ödedi. Emeklilere dördüncü bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da ikramiye alabilecek. Eşi veya anne-babasından aylık alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak.

HİSSE ORANINDA ÖDEME

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesini emekliler ve maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında alıyor. Bayram ikramiyesi için her hangi bir başvuruya ihtiyaç bulunmuyor.

MAAŞ FARKLARI HESAPLARDA!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilerin maaş farklarını 25 Temmuz'da ödeyeceklerini açıklamıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye, toplam yaklaşık 500 milyon TL tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

Bu kapsamda aylık alanlara, banka ve PTT şubeleri tarafından dün itibariyle maaş farkları ödenmeye başladı. Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ile 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" demişti.



