2019 FIBA Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda? İşte 12 Dev Adam’ın 26 kişilik kadrosu…
Çin’de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası’nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu. Peki, 2019 FIBA Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda? İşte 2019 FIBA Dünya Kupası ile ilgili detaylar…
Çin’de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, 2019 FIBA Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda? İşte 2019 Basketbol Dünya Kupası grupları…
2019 FIBA DÜNYA KUPASI İSTANBUL’DA
Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda şampiyon olacak ekibin müzesine götüreceği kupa, İstanbul’da sergilendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, basketbolun mucidi Dr. James Naismith’in anısına "Naismith FIBA Basketbol Dünya" adı verilen kupanın, Kızkulesi ve Ortaköy Meydanı’nda basketbolseverlerle buluşturulduğu belirtildi.
2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin
B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya
C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus
D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan
E Grubu: Türkiye, Çekya, ABD, Japonya
F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ
G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün
H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya
TÜRKİYE'NİN 2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile mücadele edecek olan A Milli Basketbol Takımı'nın grup maçları fikstürü şöyle:
1 Eylül Pazar: Türkiye - Japonya | TSİ 11:30
3 Eylül Salı: ABD - Türkiye | TSİ 15:30
5 Eylül Perşembe: Türkiye - Çekya | TSİ 11:30
2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI FORMATI
Turnuva, 3 turda gerçekleştirecektir. İlk turda 32 takım dörderli sekiz grupta yer alacak ve takımlar birbiriyle bir kez karşılaşacak. İlk iki sırada yer alan takımlar bir üst tura ikinci tura yükselecekler. İkinci tura yükselen takımlar dörderli dört grupta mücadele edecek ve ilk turda olduğu gibi takımlar birbiriyle bir kez karşılayacak. İlk iki sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Dünya Kupası'nda ilk 7'ye giren ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılım hakkı kazanacak.
2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?
FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nın Türkiye'deki yayıncı kanalı henüz açıklanmadı.
12 DEV ADAM’IN RAKİPLERİ
Dünya Kupası’na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu’nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek.
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI KADROSU BELLİ OLDU
Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu. Kadroda lig şampiyonu Anadolu Efes’ten 6, Galatasaray, Tofaş ve Banvit’ten 3, Fenerbahçe’den ise 2 oyuncu çağrıldı. 26 kişilik listede NBA’de oynayan Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da davet edildi. Listede ayrıca 2 tane devşirme oyuncu olan Ali Muhammed ve Scott Jordan Wilbekin yer alıyor.
Ay-yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kampa katılan oyuncularla çalışmalarına başlayacak. Kampa bazı oyunculara daha sonra dahil olacak. Millilerin idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
İŞTE OYUNCU KADROSU
Doğuş Balbay - Anadolu Efes
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes
J. Metecan Birsen - Anadolu Efes
Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes
Tolga Geçim - Anadolu Efes
Rıdvan Öncel - Banvit
Şehmus Hazer - Banvit
Ragıp Berke Atar - Banvit
Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen
Mert Akay - Darüşşafaka Tekfen
Ali Muhammed - Fenerbahçe Beko
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta
Ege Arar - Galatasaray Doğa Sigorta
Ayberk Olmaz - Galatasaray Doğa Sigorta
Semih Erden - İstanbul BBSK
Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka
Muhsin Yaşar - Tofaş
Yiğit Arslan - Tofaş
Berkan Durmaz - Tofaş
Metin Türen - Türk Telekom
Cedi Osman - Cleveland Cavaliers
Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks
Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers
Scott Jordan Wilbekin - Maccabi Tel Aviv