Çin’de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, 2019 FIBA Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda? İşte 2019 Basketbol Dünya Kupası grupları…

2019 FIBA DÜNYA KUPASI İSTANBUL’DA

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda şampiyon olacak ekibin müzesine götüreceği kupa, İstanbul’da sergilendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, basketbolun mucidi Dr. James Naismith’in anısına "Naismith FIBA Basketbol Dünya" adı verilen kupanın, Kızkulesi ve Ortaköy Meydanı’nda basketbolseverlerle buluşturulduğu belirtildi.

2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin

B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya

C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus

D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan

E Grubu: Türkiye, Çekya, ABD, Japonya

F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ

G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün

H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya

TÜRKİYE'NİN 2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile mücadele edecek olan A Milli Basketbol Takımı'nın grup maçları fikstürü şöyle:

1 Eylül Pazar: Türkiye - Japonya | TSİ 11:30

3 Eylül Salı: ABD - Türkiye | TSİ 15:30

5 Eylül Perşembe: Türkiye - Çekya | TSİ 11:30

2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI FORMATI

Turnuva, 3 turda gerçekleştirecektir. İlk turda 32 takım dörderli sekiz grupta yer alacak ve takımlar birbiriyle bir kez karşılaşacak. İlk iki sırada yer alan takımlar bir üst tura ikinci tura yükselecekler. İkinci tura yükselen takımlar dörderli dört grupta mücadele edecek ve ilk turda olduğu gibi takımlar birbiriyle bir kez karşılayacak. İlk iki sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Dünya Kupası'nda ilk 7'ye giren ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılım hakkı kazanacak.

2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nın Türkiye'deki yayıncı kanalı henüz açıklanmadı.

12 DEV ADAM’IN RAKİPLERİ

Dünya Kupası’na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu’nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI KADROSU BELLİ OLDU

Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu. Kadroda lig şampiyonu Anadolu Efes’ten 6, Galatasaray, Tofaş ve Banvit’ten 3, Fenerbahçe’den ise 2 oyuncu çağrıldı. 26 kişilik listede NBA’de oynayan Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da davet edildi. Listede ayrıca 2 tane devşirme oyuncu olan Ali Muhammed ve Scott Jordan Wilbekin yer alıyor.

Ay-yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kampa katılan oyuncularla çalışmalarına başlayacak. Kampa bazı oyunculara daha sonra dahil olacak. Millilerin idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

İŞTE OYUNCU KADROSU

Doğuş Balbay - Anadolu Efes

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes

J. Metecan Birsen - Anadolu Efes

Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Anadolu Efes

Rıdvan Öncel - Banvit

Şehmus Hazer - Banvit

Ragıp Berke Atar - Banvit

Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen

Mert Akay - Darüşşafaka Tekfen

Ali Muhammed - Fenerbahçe Beko

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta

Ege Arar - Galatasaray Doğa Sigorta

Ayberk Olmaz - Galatasaray Doğa Sigorta

Semih Erden - İstanbul BBSK

Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka

Muhsin Yaşar - Tofaş

Yiğit Arslan - Tofaş

Berkan Durmaz - Tofaş

Metin Türen - Türk Telekom

Cedi Osman - Cleveland Cavaliers

Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks

Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers

Scott Jordan Wilbekin - Maccabi Tel Aviv