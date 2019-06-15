Fransa’da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası organizasyonunun dokuzuncu gününde E Grubu’nda Hollanda-Kamerun ve Kanada-Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek. Peki, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası hangi kanalda? Hollanda-Kamerun ve Kanada-Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçları ile ilgili detaylar…

Fransa’da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun dokuzuncu gününde E Grubu’nda Hollanda-Kamerun ve Kanada-Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek. Maç Eurovision Sport Web TV’den izleyebilirsiniz.

Kadınlar Dünya Kupası’nda Hollanda ile Kamerun takımları karşı karşıya geliyor. Hollanda Kamerun maçı bugün 16:00’da oynanacak.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Kanada - Yeni Zelanda saat 02:50’de TRT Spor’da yayınlanacak.

Fransa’da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda 6 grupta toplam 24 takım yer alıyor. Dört takımlı gruplarda ilk iki sıraya yerşelecek takımlar ilk 16’ya yükselecek, en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16’ya kalacak.

Kadınlar Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Daha önce 16 finalistle düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nda 2019’da sayı ilk kez 24’e yükseltildi. FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası Lyon şehrindeki 59 bin kapasiteli Parc Olympique Lyonnais Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

2019 FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Fransa, Norveç, Güney Kore, Nijerya

B Grubu: Almanya, İspanya, Çin, Güney Afrika

C Grubu: İtalya, Brezilya, Avustralya, Jamaika

D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya

E Grubu: Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Kamerun

F Grubu: İsveç, ABD, Şili, Tayvan