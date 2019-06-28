2019 Galatasaray ilkokul ve ortaokul kura sonuçları açıklandı mı?

2019 Galatasaray ilkokul ve ortaokul kura sonuçları açıklandı mı? Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı Galatasaray İlkokulu her yıl kura ile 50 öğrenci alıyor. 66-84 aylık arası adaylar başvurularını 17-296 Haziran tarihleri arasında yaptılar. Bugün ise kura çekildi. Şimdi adaylar kura sonuçlarını merak ediyor.