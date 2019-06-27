İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 32 ilçede 111 okulun spor salonunda açılan yaz spor okulları ücretsiz hizmet veriyor. İBB ücretsiz yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor. Peki, 2019 İBB yaz okulu ne zaman başlıyor? Ücretsiz İBB yaz okulu başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatili dönemlerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz spor okullarını açtı. Yaz spor okullarında çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

YAZ SPOR OKULLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

24 Haziran’da başlayan yaz spor okullarında çocuklar hem daha enerjik ve eğlenceli zaman geçirecekler hem de spor yeteneklerini keşfedecekler. İBB yaz spor okulları kayıt almaya devam ediyor.

YAZ SPOR OKULLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz yaz spor okulları, okul bahçelerine yapılarak hem çocukların hem de yetişkinlerin yılın 365 günü spor yapabildiği spor salonlarında düzenleniyor. Okul spor salonları yaz spor okulları 6-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olacak ve okullarda 22 fraklı branşta spor eğitimi veriliyor.

Ayrıca yeterli çoğunluğun sağlanması durumunda spor okullarına pilates ve step-aerobik branşlarında yetişkinler de kayıt yaptırabilecek.

YAZ SPOR OKULLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Okul salonları yaz spor okulları İstanbul’un 32 ilçesindeki 111 salonda açılacak ve spor eğitimleri yaz tatili sonuna kadar beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan spor okullarına katılacak çocuklardan hiçbir ücret talep edilmeyecek.

İBB YAZ OKULLARI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

30 Ağustos’ta sona erecek olan ve 20 bin çocuğun yaz boyunca spor yapacağı İBB Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları için çocuklarını kayıt ettirmek isteyen ve detaylı bilgi almak isteyen tüm veliler İBB Beyaz Masa’nın 153 numaralı telefonundan bilgi alabiliyor.

İLÇE BAZINDA SPOR OKULLARININ LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN