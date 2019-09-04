2019 iPhone modelleri, eski modellerin fiyatını nasıl etkileyecek?

Teknolojik cihaz satış servisi olan Decluttr'ın araştırmasına göre, 2019 iPhone modellerinin çıkmasından sonraki 24 saat içerisinde eski modellerin fiyatlarında ortalama yüzde 30 gibi bir düşüş yaşanacak. Bu düşüş ilerleyen zamanda da devam ederek ilk ay içerisinde yüzde 40' ulaşacak ve devam eden süreçte her ay yüzde 1 düşüş gösterecek.

Bu öngörünün kaynağı ise şu verilere dayanıyor: iPhone X'in piyasaya çıkışından bu yana yaklaşık 1 yıl geçti ve ürünün şimdiki fiyatı, çıkış fiyatından yüzde 59 daha az. iPhone XS yüzde 49, iPhone XR yüzde 43 ve iPhone 7 yüzde 81 değer kaybetti.

10 Eylül'de Steve Jobs Tiyatrosu'nda tanıtılacak olan yeni modeller iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019'un satış fiyatları ise henüz belli değil.