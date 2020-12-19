Ekonomi 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi Meclis’ten geçti

2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi Meclis’ten geçti

Ekonomi

2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi Meclis’ten geçti

2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi.

19 Aralık 2020, Cumartesi 01:00 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri tamalandı. TBMM Genel Kurulu’nda konuşmalardan sonra elektronik oylama yapıldı. 2021 Merkezi yönetim Bütçe kanun Teklifi için 509 milletvekili oy kullandı. 316 milletvekili ‘kabul’, 193 milletvekili ‘red’ oyu kullandı. Ayrıca, 2019  Kesin Hesap Kanun Teklifi oylaması yapıldı. Oylamada 508 milletvekili oy kullandı. 312 milletvekili ‘kabul’, 196 milletvekili ‘red’ oyu verdi.

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İHA

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