2019 Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar canlı yayın izle…
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 658'inci randevu dün alt boylardaki pehlivanların kol bağlamasıyla Sarayiçi'nde başladı. Bugün de Kırkpınar Yağlı Güreşleri yüzlerce pehlivanın yağlanmasıyla ikinci gününe başladı. Kırkpınar Güreşleri’ni ekranları başında izlemek isteyenler de 2019 Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? İşte Kırkpınar canlı yayın izlemek için yapmanız gerekenler ve frekans bilgileri…
Kırkpınar güreşleri ikinci gününde yüzlerce pehlivan Tarihi Kırkpınar Er Meydanı’nda peşrev çekerek, kıran kırana güreşiyle başladı. Dünyanın en eski spor organizasyonlarından olan Kırkpınar Güreşleri’ni izlemek isteyenler internette aramalar gerçekleştiriyor. Peki, 2019 Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar canlı yayın izle…
Edirne’de, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar, ikinci günde dualı çayır Er Meydanı’na ayak bastı.
Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 09.30’da Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy kategorilerinde ikinci gününde başladı.
KIRKPINAR GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri karşılaşmaları 12:30'da DMAX’tan yayınlanacak.
DMAX FREKANS BİLGİLERİ
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BAŞPEHLİVANLAR ER MEYDANI’NDA
Yüzlerce pehlivan sahada yağlandı. Tarihi Kırkpınar Er Meydanı’nda peşrev çekerek, kıran kırana güreşti. Öte yandan, bugün saat 12.00’de 53 başpehlivan, ilk kura çekimlerini yaparak, altın kemer yolunda Er Meydanı’na çıkacak. Normal pehlivan kayıt süresinde 52 başpehlivan kayıt yaptırdı. Ancak Milli güreşçi Cenk İldem’in de kaydının yapıldığı ve sayının 53’e yükseldiği bildirildi.
Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu, organizasyonun ikinci gününde yani bugün gerçekleştirilecek.