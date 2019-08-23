Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na (KKK) Uzman Erbaş (Uzman Onbaşı – Uzman Çavuş) alımları internette araştırılan konular arasında geliyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na kimlerin başvuru yapabileceği, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa ilişkin genel bilgiler adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2019 KKK uzman onbaşı alımları ne zaman? Uzman erbaş olma şartları ne? İşte KKK Uzman Erbaş (Uzman Onbaşı – Uzman Çavuş) alımlarına ilişkin detaylar…

UZMAN ERBAŞ OLMA SÜRECİ

Uzman Erbaş (Uzman Onbaşı-Uzman Çavuş) temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılıyor. Bu yıl 31 Mayıs'a kadar Uzman Erbaş başvuruları alındı. 2019 yılı içinde yapılacak personel alımıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Başvuru formunun doldurulmasını müteakip şartları uyan adaylar sınav merkezine çağrılıyor. Sınav merkezine katılışta; Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme (Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan boy ve kilo oranlarının kontrolü), Fiziki Yeterlilik Testi (1500 metre/400 metre hedef koşusu, şınav, mekik) Mülakat, Uygulamalı Sınav (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca uzman erbaş sınıflarından belirlenen branşlar için) Sağlık Raporu ve Güvenlik Soruşturması aşamalarından oluşuyor.

Seçim aşamalarında başarılı olan ve sağlık raporları/güvenlik soruşturma sonuçları olumlu olan adayların dosyaları eğitime çağrılmak/atamaları yapılmak üzere ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderiliyor.

UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSUNDA ÖĞRENİM ŞARTI NEDİR?

En az lise ve dengi okul mezunu olmak şartı aranıyor.

UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSUNDA YAŞ ŞARTI NEDİR?

Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak şartı aranıyor.

UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSUNDA ASKERLİK ŞARTI NEDİR?

Ön başvuru esnasında askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapıyor olmak veya müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak şartı aranıyor.

UZMAN ERBAŞLARIN MEMURİYETE GEÇME HAKKI VAR MIDIR?

Uzman erbaşlıktan 45 yaş sınırı nedeniyle ayrılacaklardan, istekli olmaları halinde Devlet memurluğuna geçme hakkı bulunuyor.