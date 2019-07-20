2019 KPSS Alan Bilgisi 2. Oturumu saat kaçta bitecek? KPSS 2. oturumunda kaç soru sorulacak? ÖSYM tarafından düzenlenen ve 63 bin 149 adayın başvurduğu KPSS Alan Bilgisi 2. Oturumu başladı. Peki, KPSS Alan Bilgisi 2. Oturumu saat kaçta bitecek? KPSS 2. oturumunda kaç soru sorulacak? İşte KPSS ile ilgili detaylar…