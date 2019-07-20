2019 KPSS Alan Bilgisi 2. Oturumu saat kaçta bitecek? KPSS 2. oturumunda kaç soru sorulacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 63 bin 149 adayın başvurduğu KPSS Alan Bilgisi 2. Oturumu başladı. Peki, KPSS Alan Bilgisi 2. Oturumu saat kaçta bitecek? KPSS 2. oturumunda kaç soru sorulacak? İşte KPSS ile ilgili detaylar…
KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu başladı. Sınava giren adayların yakınları internette sıklıkla KPSS Alan Bilgisi 2. Oturumu saat kaçta bitecek? KPSS 2. oturumunda kaç soru sorulacak? sorularını aratıyor. İşte detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi 2’nci oturumu başladı.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında hukuk, iktisat ve maliye alanlarında düzenlenen oturum saat 14.45’te başladı. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmadı.
63 bin 149 adayın başvurduğu oturumlar için adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.