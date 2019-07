Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. İnternette sıklıkla 2019 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık dana fiyatları ne kadar? Küçükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar? soruları aratılıyor. İşte merak edilen soruların cevapları…

2019 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, İstanbul’da geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artmasını beklediklerini kaydederek, canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlamasını öngördüklerini söyledi.

Yücesan, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Kurban Bayramı’nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, halihazırda Türkiye’nin yeterli stokunun bulunduğunu, mevcut hayvan varlığının fazlasıyla yetebileceğini bildirdi.

İstanbul’da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesildiğini dile getiren Yücesan, henüz İstanbul için sevkiyatların başlamadığını ancak belediyelere ve özel kesim yerlerine satış için çok sayıda talep geldiğini, bu durumun da hayvan sayısının yeterli olduğunu gösterdiğini anlattı.

Yücesan, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olduğunu belirterek, "Geçen yıl kurbanlık canlı büyükbaşların kilogram fiyatları 22-23 lira civarından başlıyordu. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak. Yıllık enflasyonun yüzde 15,7 olduğunu düşünürsek artışın enflasyondan düşük olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Küçükbaşta da geçen yıla göre yüzde 10-15 artış yaşanmasını beklediklerini aktaran Yücesan, "Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor. Ancak hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyelere inmesi mümkün olacaktır." İfadelerini kullandı.

"ANADOLU’NUN HER YERİNDEN YERLİ HAYVAN GETİRİLECEK"

Yücesan, İstanbul’da satılacak büyükbaş hayvanların Anadolu’dan ve Trakya’dan getirileceğini belirterek, özellikle yerli hayvanların pazarlarda satışa çıkarılacağını söyledi.

Anadolu’nun hemen hemen her yerinden canlı hayvan geleceğini dile getiren Yücesan, bu konuda özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Yozgat ve Adapazarı gibi illerin başı çekeceğini anlattı.

Perakendecilerin ithal et sattığında daha fazla kazandığını dile getiren Yücesan, "Ancak ben buna rağmen ithal istemem. Özellikle et ve gıdada yerlilik, millilik çok önemlidir. Bana kalsa bedava da olsa ithal et satmam. Çünkü her zaman kendi besicimin, kendi çiftçimin, kendi üreticimin kazanmasını isterim." dedi.

EN FAZLA HAYVAN VARLIĞINA SAHİP İL ŞANLIURFA

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa’da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.

Kentte, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını Kurban Bayramı’na hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarının yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan tek tek indiren besiciler, hayvanlarını görücüye çıkarıyor.

Pazarda küçükbaşlar 700 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, ortalama ağırlıkları 500 kilogram olan büyükbaşlar ise yaklaşık 8 bin liradan satışa sunuluyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, yaptığı açıklamada, kurbanlık hayvanların yavaş yavaş pazara inmeye başladığını söyledi. Alıcı ve satıcıların pazarlık işine yöneldiğini belirten Çiftçi, hayvan fiyatlarının makul seviyelerde seyrettiğini vurguladı.

Fiyatların geçen yılla aynı olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Hem doğu hem batı illeri için Şanlıurfa pazarındaki fiyatlar belirleyici güce sahip. Çünkü Türkiye’nin en fazla hayvan varlığına sahip olan pazarlarından biriyiz. Geçen seneye nazaran fiyatlarda ciddi bir değişim görülmüyor. Şu an küçükbaş 700 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıkıyor. Hayvanın yaşına, etine, cinsiyetine göre bu rakamlar değişiyor. Hayvan varlığımız geçen yıllara göre biraz daha fazla. Şanlıurfa’da fiyatlar serbest piyasa kuralına göre belirleniyor. " diye konuştu.

