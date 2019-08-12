Yorucu ve stresli bir YKS sürecinin ardından 2019 Eğitim ve öğretim yılının yeni öğrencileri hayalini kurdukları üniversitelerde eğitim görmek için sabırsızlanıyor. Üniversite kayıt işlemleri, burs başvuruları ve yurt başvuruları şu sıralar öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman? İşte KYK yurt başvuruları ile ilgili merak edilenler…

BURS/KREDİ BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Burs/kredi başvuruları her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILIYOR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

KYK’dan burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabiliyor.

HEM BURS HEM DE KREDİ AYNI ANDA ALINABİLİR Mİ?

KYK tarafından burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmiyor.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Kazandıkları üniversitenin şehrinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler için yurt başvuruları da ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından duyurulacak. Yurt başvuru süreci yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulacak.

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR VE BU ÜCRET NE KADARDIR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunuyor. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. İlgili banka ATM’lerinde veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak görülüyor.