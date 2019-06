2019 makyaj trendleri neler olacak?

Yeni sezon makyaj trendlerinde ışıltılar ile pastel ve metalik renkler ön plan çıkıyor. Göz makyajını vurgulayan metalik farların yanı sıra; altın ışıltılı sarı far, pastel sarı ve açık mavi gibi far renklerine daha sık rastlayacağız. Özellikle kiremit tonları ve bakır karşımıza çokça çıkacak. Yeni sezon göz makyajı biraz farklı çizgilere sahip. Hem alt kirpik diplerine hem de göz kapağının katlanma çizgisine çekilen eyeliner, gözleri olduğundan daha büyük gösterecek. essence melted chrome göz farları; gümüş, bakır, ten, rose, gri ve mavi menekşe tonlarıyla trend renkleri makyajınıza uygulamanızı sağlayacak.

Sezonun makyaj trendlerini uygularken doğal görünümünüzü koruyabilirsiniz. Suya dayanıklı concealer cildi matlaştırırken ve yüksek kapatıcı etkisiyle göz altındaki kararmaları kapatıyor. Dövmeler dahi kapatabilme özelliğiyle essence camouflage+ matt concealer’ ın 2 farklı rengi bulunuyor. Yüzdeki gözenekleri küçülten ve doğal bir renk sağlayan essence prime+ studio primer range matlaştırıcı bir etkiye sahip. İçinde bulunan kil ile cildinize bakım da yapıyor.

ENERJİK RENKLERDEN METALİK TONLARA

Hem far, hem aydınlatıcı hem de allığın aynı üründe yer alması popülerliğini koruyor. Göz ve yüz paletleri gerçek anlamda çok amaçlı yardımcılar olarak karşımıza çıkıyor. Her palet sekiz mat veya parlak bitiş sağlayan göz farından ve mükemmel uyumlu highlighter’dan oluşuyor.

MAT GÖRÜNÜMLÜ DUDAKLAR

2019 makyajında dudaklarda mat görünüm trendi devam ediyor. Yoğun olarak kullanacağınız maskaranızı, doğal görünümlü rujlarla dengeleyebilirsiniz. essence colour boost mad about matte liquid lipstick, tek uygulamada dudaklarınızı mat bir görünüme kavuşturacak. Yüksek pigmentli likit dokusu sayesinde de dolgun dudak görünümü elde edebilirsiniz.

HALOGRAFİK ETKİLER HALA TREND

Bu yıl etkisini daha da arttıracak olan holografik etkiler makyaj trendlerine hakim olacak. essence go for the glow highlighter palette, biri sıcak diğer daha pastel tonlarında olan iki farklı palet seçeneğiyle trend olan holografik görünümü vadediyor.

TIRNAKLAR DA PARLIYOR

2019 makyaj trendlerinde öne çıkan ışıltıları tırnaklarda da görmek mümkün. Çözülebilir bazdaki essence glitter on glitter off peel off nail polish; rose gold, mor gibi farklı renklerdeki parıltılı seçenekleriyle tırnaklara bolca ışıltı katıyor. En önemli özelliği ise istenildiği zaman soyularak çıkarılabiliyor olması.