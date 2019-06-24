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2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen atama takvimi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı

24 Haziran 2019, Pazartesi 19:46 Son Güncelleme:
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2019 Mart Sözleşmeli Öğretmen atama takvimi yayınlandı

Bakanlık'ın internet sitesinden açıklanan "2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim"e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

AA

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