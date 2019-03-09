“2019 MBSTS sınavı ne zaman?” İşte detaylar…

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) başvurularının bitmesinin ardından Diyanet görevlileri sıklıkla “2019 MBSTS sınavı ne zaman?” sorusunu aratıyor. İşte sınava ilişkin detaylar…

2019 MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS), 13 Nisan 2019 tarihinde yapılacak.

MBSTS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Henüz başvuru yapmayanlar geç başvuru tarihinden faydalanabilecek. Geç başvuru günü ise 12 Mart 2019.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar başvurularını, Başvuru Merkezlerinden yapacaklar. Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacak. Başvuru Merkezleri tarafından başvurular, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacak.

MBSTS SINAVI NEREDE YAPILACAK?

MBSTS Sınavı, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Zonguldak il merkezlerinde yapılacak.

MBSTS SINAV KONULARI VE SINAV SÜRESİ NEDİR?

Sınav, saat 14:45’te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara 60 sorudan oluşan test uygulanacak. Sınavda sorulacak konular ve soru dağılımı ise şöyle:







