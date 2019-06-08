Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il dışı tayin ve atama başvuruları alınacak. Peki, 2019 MEB il dışı tayin başvuruları ne zaman? İl dışı tayin başvuruları nasıl yapılacak? İşte öğretmenler için il dışı tayin şartları…

Yer değişikliği yapmak isteyen binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren il dışı tayin ve atamaları ile ilgili süreç ve başvuru şartları MEB tarafından açıklandı.

MEB İL DIŞI TAYİN ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri Başvurular 14-20 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 24 Haziran’da sonuçlandırılacak.

İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebilecekler. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda yapılan başvurular da 25 Haziran’da sonuçlandırılacak.

Atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

2019 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri uygulaması için tıklayınız.