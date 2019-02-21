MEB’in sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında 20 bin öğretmen atanacağını duyurmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi açıkladı. Öğretmen adayları “MEB’in 2019 sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman yapılacak?” “MEB sözlü sınav ne zaman yapılacak?” sorularını merak ediyor. İşte detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi. MEB tarafından açıklanan takvime göre , ön başvuruların alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması, 26 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Adayların, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin listesi ise 5 Nisan 2019'da yayımlanacak. Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.



