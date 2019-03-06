Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı yatırımcının odağında. “2019 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?”, “TCMB faiz kararı saat kaçta?” soruları internette gündem oldu. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili detaylar…

Analistler, yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının, altının gram fiyatında dalgalanmalara neden olabileceğini yorumları yapıyor. TCMB’nin, faizlerde bir değişikliğe gitmemesi durumunda altının gram fiyatında yatay bir seyrin izlenebileceğini öngörülüyor. Politika faizinde indirime gidilmesi durumunda ise yükseliş trendinin görülebileceğini belirtiliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor. AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB’den, yüzde 24,00 olan politika faizinde değişiklik beklemiyor. TCMB, 16 Ocak’taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti. Yeni güne dünkü düzeylere yakın başlayan döviz piyasalarında, Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararıyla birlikte vereceği mesajların yön belirleyici olması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00’te açıklanacak.