2019 Ramazan: Adıyaman sahur ve iftar vakti... Adıyaman imsakiye... Recep, şaban ayı derken ramazan ayı geldi. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Müslümanların büyük bir çoğunluğu sahura kalkacaklar. Ayların birincisi ve en mübareği sayılan ramazan ayı başlarken ilk sahur ve oruç vakitleri gündem olmuş durumda... Adıyaman sahur ve iftar vakitleri, bu ilimizde yaşayan vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. İşte Adıyaman başta olmak üzere il il ramazan imsakiyesi...