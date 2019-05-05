2019 Ramazan: Bitlis sahur ve iftar vakti... Bitlis imsakiye... Recep, şaban ayı derken ramazan ayı geldi. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Müslümanların büyük bir çoğunluğu sahura kalkacaklar. Ayların birincisi ve en mübareği sayılan ramazan ayı başlarken ilk sahur ve oruç gündem olmuş durumda... Bitlis sahur ve iftar vakitleri, bu ilimizde yaşayan vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. İşte Bitlis başta olmak üzere il il ramazan imsakiyesi...