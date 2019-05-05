2019 Ramazan: Çorum sahur ve iftar vakti... Çorum imsakiye... Recep, şaban ayı derken ramazan ayı geldi. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Müslümanların büyük bir çoğunluğu sahura kalkacaklar. Ayların birincisi ve en mübareği sayılan ramazan ayı başlarken ilk sahur ve oruç vakitleri gündem olmuş durumda... Çorum sahur ve iftar vakitleri, bu ilimizde yaşayan vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. İşte Çorum başta olmak üzere il il ramazan imsakiyesi...