2019 Ramazan: İzmir sahur ve iftar vakti... İzmir imsakiye... Recep, şaban ayı derken ramazan ayı geldi. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Müslümanların büyük bir çoğunluğu sahura kalkacaklar. Ayların birincisi ve en mübareği sayılan ramazan ayı başlarken ilk sahur ve oruç vakitleri gündem olmuş durumda... İzmir sahur ve iftar vakitleri, bu ilimizde yaşayan vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. İşte İzmir başta olmak üzere il il ramazan imsakiyesi...