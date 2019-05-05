2019 Ramazan: Kastamonu sahur ve iftar vakti... Kastamonu imsakiye...
Recep, şaban ayı derken ramazan ayı geldi. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Müslümanların büyük bir çoğunluğu sahura kalkacaklar. Ayların birincisi ve en mübareği sayılan ramazan ayı başlarken ilk sahur ve oruç gündem olmuş durumda... Kastamonu sahur ve iftar vakitleri, bu ilimizde yaşayan vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. İşte Kastamonu başta olmak üzere il il ramazan imsakiyesi...
Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indiği, en bereketli, en şerefli ay olan ramazan ayı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayacak. Milyonlarca Müslüman ilk sahur ve ilk oruç için heyecanlı... Kastamonu halkı da sahur ve iftar vakitlerini ayrıntılı bir şekilde incelemek istiyor. İşte Kastamonu sahur ve iftar vakitleri...
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Kastamonu imsakiyesi
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Mayıs 2019 Pazartesi 03:48 05:30 12:47 16:39 19:54 21:28
7 Mayıs 2019 Salı 03:46 05:28 12:47 16:40 19:55 21:30
8 Mayıs 2019 Çarşamba 03:44 05:27 12:46 16:40 19:56 21:32
9 Mayıs 2019 Perşembe 03:42 05:26 12:46 16:40 19:57 21:33
10 Mayıs 2019 Cuma 03:41 05:25 12:46 16:40 19:58 21:35
11 Mayıs 2019 Cumartesi 03:39 05:24 12:46 16:41 19:59 21:36
12 Mayıs 2019 Pazar 03:37 05:23 12:46 16:41 20:00 21:38
13 Mayıs 2019 Pazartesi 03:36 05:22 12:46 16:41 20:01 21:39
14 Mayıs 2019 Salı 03:34 05:21 12:46 16:42 20:02 21:41
15 Mayıs 2019 Çarşamba 03:32 05:20 12:46 16:42 20:03 21:42
16 Mayıs 2019 Perşembe 03:31 05:19 12:46 16:42 20:04 21:44
17 Mayıs 2019 Cuma 03:29 05:18 12:46 16:43 20:05 21:45
18 Mayıs 2019 Cumartesi 03:28 05:17 12:46 16:43 20:06 21:47
19 Mayıs 2019 Pazar 03:26 05:16 12:46 16:43 20:07 21:48
20 Mayıs 2019 Pazartesi 03:25 05:15 12:46 16:43 20:08 21:50
21 Mayıs 2019 Salı 03:23 05:14 12:46 16:44 20:09 21:51
22 Mayıs 2019 Çarşamba 03:22 05:13 12:47 16:44 20:10 21:53
23 Mayıs 2019 Perşembe 03:21 05:13 12:47 16:44 20:11 21:54
24 Mayıs 2019 Cuma 03:19 05:12 12:47 16:45 20:11 21:56
25 Mayıs 2019 Cumartesi 03:18 05:11 12:47 16:45 20:12 21:57
26 Mayıs 2019 Pazar 03:17 05:11 12:47 16:45 20:13 21:58
27 Mayıs 2019 Pazartesi 03:16 05:10 12:47 16:45 20:14 22:00
28 Mayıs 2019 Salı 03:14 05:09 12:47 16:46 20:15 22:01
29 Mayıs 2019 Çarşamba 03:13 05:09 12:47 16:46 20:16 22:02
30 Mayıs 2019 Perşembe 03:12 05:08 12:47 16:46 20:17 22:04
31 Mayıs 2019 Cuma 03:11 05:08 12:47 16:47 20:17 22:05
1 Haziran 2019 Cumartesi 03:10 05:07 12:48 16:47 20:18 22:06
2 Haziran 2019 Pazar 03:09 05:07 12:48 16:47 20:19 22:07
3 Haziran 2019 Pazartesi 03:08 05:06 12:48 16:48 20:20 22:08