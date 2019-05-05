2019 Ramazan: Kocaeli sahur ve iftar vakti... Kocaeli imsakiye...
Recep, şaban ayı derken ramazan ayı geldi. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Müslümanların büyük bir çoğunluğu sahura kalkacaklar. Ayların birincisi ve en mübareği sayılan ramazan ayı başlarken ilk sahur ve oruç vakitleri gündem olmuş durumda... Kocaeli sahur ve iftar vakitleri, bu ilimizde yaşayan vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. İşte Kocaeli başta olmak üzere il il ramazan imsakiyesi...
Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indiği, en bereketli, en şerefli ay olan ramazan ayı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayacak. Milyonlarca Müslüman ilk sahur ve ilk oruç için heyecanlı... Kocaeli halkı da sahur ve iftar vakitlerini ayrıntılı bir şekilde incelemek istiyor. İşte Kocaeli sahur ve iftar vakitleri...
İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli imsakiyesi
Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 RAMAZAN 1440 6 Mayıs 2019 Pazartesi 04:06 05:46 13:02 16:54 20:08 21:41
2 RAMAZAN 1440 7 Mayıs 2019 Salı 04:04 05:45 13:02 16:54 20:09 21:42
3 RAMAZAN 1440 8 Mayıs 2019 Çarşamba 04:03 05:44 13:02 16:54 20:10 21:44
4 RAMAZAN 1440 9 Mayıs 2019 Perşembe 04:01 05:43 13:02 16:55 20:11 21:45
5 RAMAZAN 1440 10 Mayıs 2019 Cuma 03:59 05:42 13:02 16:55 20:12 21:47
6 RAMAZAN 1440 11 Mayıs 2019 Cumartesi 03:58 05:41 13:02 16:55 20:13 21:48
7 RAMAZAN 1440 12 Mayıs 2019 Pazar 03:56 05:40 13:02 16:56 20:14 21:50
8 RAMAZAN 1440 13 Mayıs 2019 Pazartesi 03:54 05:39 13:02 16:56 20:15 21:51
9 RAMAZAN 1440 14 Mayıs 2019 Salı 03:53 05:38 13:02 16:56 20:16 21:53
10 RAMAZAN 1440 15 Mayıs 2019 Çarşamba 03:51 05:37 13:02 16:56 20:17 21:54
11 RAMAZAN 1440 16 Mayıs 2019 Perşembe 03:50 05:36 13:02 16:57 20:18 21:56
12 RAMAZAN 1440 17 Mayıs 2019 Cuma 03:48 05:35 13:02 16:57 20:19 21:57
13 RAMAZAN 1440 18 Mayıs 2019 Cumartesi 03:47 05:34 13:02 16:57 20:19 21:59
14 RAMAZAN 1440 19 Mayıs 2019 Pazar 03:45 05:33 13:02 16:57 20:20 22:00
15 RAMAZAN 1440 20 Mayıs 2019 Pazartesi 03:44 05:32 13:02 16:58 20:21 22:02
16 RAMAZAN 1440 21 Mayıs 2019 Salı 03:43 05:31 13:02 16:58 20:22 22:03
17 RAMAZAN 1440 22 Mayıs 2019 Çarşamba 03:41 05:31 13:02 16:58 20:23 22:04
18 RAMAZAN 1440 23 Mayıs 2019 Perşembe 03:40 05:30 13:02 16:59 20:24 22:06
19 RAMAZAN 1440 24 Mayıs 2019 Cuma 03:39 05:29 13:02 16:59 20:25 22:07
20 RAMAZAN 1440 25 Mayıs 2019 Cumartesi 03:38 05:28 13:02 16:59 20:26 22:09
21 RAMAZAN 1440 26 Mayıs 2019 Pazar 03:36 05:28 13:02 16:59 20:27 22:10
22 RAMAZAN 1440 27 Mayıs 2019 Pazartesi 03:35 05:27 13:02 17:00 20:28 22:11
23 RAMAZAN 1440 28 Mayıs 2019 Salı 03:34 05:27 13:02 17:00 20:28 22:13
24 RAMAZAN 1440 29 Mayıs 2019 Çarşamba 03:33 05:26 13:03 17:00 20:29 22:14
25 RAMAZAN 1440 30 Mayıs 2019 Perşembe 03:32 05:25 13:03 17:01 20:30 22:15
26 RAMAZAN 1440 31 Mayıs 2019 Cuma 03:31 05:25 13:03 17:01 20:31 22:16
27 RAMAZAN 1440 1 Haziran 2019 Cumartesi 03:30 05:25 13:03 17:01 20:32 22:17
28 RAMAZAN 1440 2 Haziran 2019 Pazar 03:29 05:24 13:03 17:01 20:32 22:19
29 RAMAZAN 1440 3 Haziran 2019 Pazartesi 03:28 05:24 13:03 17:02 20:33 22:20