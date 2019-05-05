2019 Ramazan: Mardin sahur ve iftar vakti... Mardin imsakiye... Recep, şaban ayı derken ramazan ayı geldi. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Müslümanların büyük bir çoğunluğu sahura kalkacaklar. Ayların birincisi ve en mübareği sayılan ramazan ayı başlarken ilk sahur ve oruç vakitleri gündem olmuş durumda... Mardin sahur ve iftar vakitleri, bu ilimizde yaşayan vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. İşte Mardin başta olmak üzere il il ramazan imsakiyesi...