2019 Ramazan: Niğde sahur ve iftar vakti... Niğde imsakiye... Recep, şaban ayı derken ramazan ayı geldi. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Müslümanların büyük bir çoğunluğu sahura kalkacaklar. Ayların birincisi ve en mübareği sayılan ramazan ayı başlarken ilk sahur ve oruç gündem olmuş durumda... Niğde sahur ve iftar vakitleri, bu ilimizde yaşayan vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. İşte Niğde başta olmak üzere il il ramazan imsakiyesi...