2019 Ramazan: Rize sahur ve iftar vakti... Rize imsakiye... Recep, şaban ayı derken ramazan ayı geldi. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Müslümanların büyük bir çoğunluğu sahura kalkacaklar. Ayların birincisi ve en mübareği sayılan ramazan ayı başlarken ilk sahur ve oruç gündem olmuş durumda... Rize sahur ve iftar vakitleri, bu ilimizde yaşayan vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. İşte Rize başta olmak üzere il il ramazan imsakiyesi...