2019 Ramazan: Uşak sahur ve iftar vakti... Uşak imsakiye... Recep, şaban ayı derken ramazan ayı geldi. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Müslümanların büyük bir çoğunluğu sahura kalkacaklar. Ayların birincisi ve en mübareği sayılan ramazan ayı başlarken ilk sahur ve oruç gündem olmuş durumda... Uşak sahur ve iftar vakitleri, bu ilimizde yaşayan vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. İşte Uşak başta olmak üzere il il ramazan imsakiyesi...