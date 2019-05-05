2019 Ramazan: Van sahur ve iftar vakti... Van imsakiye...
Recep, şaban ayı derken ramazan ayı geldi. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Müslümanların büyük bir çoğunluğu sahura kalkacaklar. Ayların birincisi ve en mübareği sayılan ramazan ayı başlarken ilk sahur ve oruç vakitleri gündem olmuş durumda... Van sahur ve iftar vakitleri, bu ilimizde yaşayan vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor. İşte Van başta olmak üzere il il ramazan imsakiyesi...
Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indiği, en bereketli, en şerefli ay olan ramazan ayı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayacak. Milyonlarca Müslüman ilk sahur ve ilk oruç için heyecanlı... Van halkı da sahur ve iftar vakitlerini ayrıntılı bir şekilde incelemek istiyor. İşte Van sahur ve iftar vakitleri...
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Van imsakiyesi
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Mayıs 2019 Pazartesi 03:22 04:57 12:08 15:57 19:09 20:37
7 Mayıs 2019 Salı 03:21 04:56 12:08 15:57 19:10 20:39
8 Mayıs 2019 Çarşamba 03:19 04:55 12:08 15:57 19:11 20:40
9 Mayıs 2019 Perşembe 03:18 04:54 12:08 15:58 19:12 20:41
10 Mayıs 2019 Cuma 03:16 04:53 12:08 15:58 19:13 20:43
11 Mayıs 2019 Cumartesi 03:15 04:52 12:08 15:58 19:14 20:44
12 Mayıs 2019 Pazar 03:13 04:51 12:08 15:58 19:14 20:45
13 Mayıs 2019 Pazartesi 03:12 04:50 12:08 15:58 19:15 20:47
14 Mayıs 2019 Salı 03:11 04:49 12:08 15:59 19:16 20:48
15 Mayıs 2019 Çarşamba 03:09 04:49 12:08 15:59 19:17 20:49
16 Mayıs 2019 Perşembe 03:08 04:48 12:08 15:59 19:18 20:51
17 Mayıs 2019 Cuma 03:07 04:47 12:08 15:59 19:19 20:52
18 Mayıs 2019 Cumartesi 03:05 04:46 12:08 16:00 19:20 20:53
19 Mayıs 2019 Pazar 03:04 04:45 12:08 16:00 19:21 20:55
20 Mayıs 2019 Pazartesi 03:03 04:44 12:08 16:00 19:22 20:56
21 Mayıs 2019 Salı 03:02 04:44 12:08 16:00 19:22 20:57
22 Mayıs 2019 Çarşamba 03:01 04:43 12:08 16:00 19:23 20:58
23 Mayıs 2019 Perşembe 02:59 04:42 12:08 16:01 19:24 21:00
24 Mayıs 2019 Cuma 02:58 04:42 12:08 16:01 19:25 21:01
25 Mayıs 2019 Cumartesi 02:57 04:41 12:08 16:01 19:26 21:02
26 Mayıs 2019 Pazar 02:56 04:40 12:08 16:01 19:27 21:03
27 Mayıs 2019 Pazartesi 02:55 04:40 12:09 16:02 19:27 21:04
28 Mayıs 2019 Salı 02:54 04:39 12:09 16:02 19:28 21:05
29 Mayıs 2019 Çarşamba 02:53 04:39 12:09 16:02 19:29 21:07
30 Mayıs 2019 Perşembe 02:53 04:38 12:09 16:02 19:30 21:08
31 Mayıs 2019 Cuma 02:52 04:38 12:09 16:03 19:30 21:09
1 Haziran 2019 Cumartesi 02:51 04:37 12:09 16:03 19:31 21:10
2 Haziran 2019 Pazar 02:50 04:37 12:09 16:03 19:32 21:11
3 Haziran 2019 Pazartesi 02:50 04:37 12:10 16:03 19:32 21:12