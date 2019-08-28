12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşan Sağlık Bakanlığı atamaları açıklandı. İşte ÖSYM atama sorgulama ekranı ve Sağlık Bakanlığı taban ve tavan puanları…

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere alınan sözleşmeli personelin yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli ÖSYM tarafından alınan tercihler ile yerleştirildi. Toplam 141 bin 835 kişi tercih yaptı. Açıklanan kontenjanlara 2 bin 243 ortaöğretim, 2 bin 592 ön lisans ve 7 bin 165 lisans düzeyi olmak üzere toplam 12 bin personelin yerleştirmesi sağlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)