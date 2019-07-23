2019 Sağlık Lisans Tamamlama başvuruları nasıl yapılır?

Sağlık bilimleri alanında ön lisans mezunu sağlık personeline lisans tamamlama başvuruları sona eriyor. Peki, 2019 Sağlık Lisans Tamamlama başvuruları ne zaman? Sağlık Lisans Tamamlama başvuruları nasıl yapılır? İşte 2019 Sağlık Lisans tamamlama ile ilgili detaylar…

Sağlık alanında önlisans diploması alanların lisans tamamlama eğitimi başvuruları için yarın son gün. Sağlık alanında önlisans mezunları, kendi alanlarında veya Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda lisans eğitimine tamamlayabilecek. Bu eğitimler Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilecek.

Lisans tamamlamada uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapıyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19 Kasım 2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2019 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilecek. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 17 Temmuz’da başlamıştı. 24 Temmuz 2019 yani yarın saat 17.00’de Lisans tamamlama başvuruları sona eriyor. Lisans tamamlama başvuruları e-Devlet üzerinden yarın 17.00’ye kadar yapılabilecek.

Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecek.

Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecek.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacak.

Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2018 yılında programa yerleşen adaylar ile bu kapsamda yerleşip mezun olan adayların yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları yüzde 50 oranında düşürülerek yerleştirme işlemine alınacak.

Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekiyor.

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