2019 Şampiyonlar Ligi kura çekim ne zaman? Kurayla ilgili tüm bilgiler

2019 Şampiyonlar Ligi kura çekim ne zaman? Kurayla ilgili tüm bilgiler 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da başlayacak. Ödül töreninin de olacağı kura çekiminde hangi takımlar hangi torbada? İlk maçlar ne zaman oynanacak? Hangi ödül törenleri var?