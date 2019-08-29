2019 Şampiyonlar Ligi kura çekim ne zaman? Kurayla ilgili tüm bilgiler
2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da başlayacak. Ödül töreninin de olacağı kura çekiminde hangi takımlar hangi torbada? İlk maçlar ne zaman oynanacak? Hangi ödül törenleri var?
Ne zaman çekiliyor?
Kura çekimi bugün (29 Ağustos Perşembe) Monaco'da çekilecek.
Ne kadar sürecek?
Bir önceki Şampiyonlar Ligi sezonunun ödülleri de bu törende verilecek. Bu nedenle yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor.
ESPN'de yer alan habere göre:
UEFA Yılın Erkek Oyuncusu
UEFA Yılın Kadın Oyuncusu
2018-2019 Şampiyonlar Ligi sezonunda yılın kalecisi, defans oyuncusu, orta sahası ve forveti ödülleri de verilecek.
Torbalar
1. Torba: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester United, Juventus, Bayern Münih, Paris Saint Germain, Zenit St Petersburg
2. Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Ajax, Benfica
3. Torba: Lyon, Bayer Leverkusen, FC Salzburg, Olympiakos, Club Brugge, Valencia, Inter Milan, Dinamo Zagreb
4. Torba: Lokomotiv Moskova, Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Prag, Kızıl Yıldız, Atalanta, Lille
Maçlar hangi tarihlerde oynanacak?
1. maçlar: 17-18 Eylül
2. maçkar: 1-2 Ekim
3. maçlar: 22-23 Ekim
4. maçlar: 5-6 Kasım
5. maçlar: 26-27 Kasım
6. maçlar: 10-11 Aralık
İkinci tur kura çekimleri ise 16 Aralık'ta çekilecek.