2019 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün çekiliyor. Ödül töreninin de olacağı kura çekiminde hangi takımlar hangi torbada? İlk maçlar ne zaman oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Kura çekimi bugün (29 Ağustos Perşembe) Monaco'da çekilecek. TSİ 19:00'da başlayacak.

NE KADAR SÜRECEK?

Bir önceki Şampiyonlar Ligi sezonunun ödülleri de bu törende verilecek. Bu nedenle yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor.

ESPN'de yer alan habere göre:

UEFA Yılın Erkek Oyuncusu

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2018-2019 Şampiyonlar Ligi sezonunda yılın kalecisi, defans oyuncusu, orta sahası ve forveti ödülleri de verilecek.

TAKIMLARIN YER ALDIĞI TORBALAR

1. Torba: Liverpool, Chelsea, Barcelona, ​​Manchester United, Juventus, Bayern Münih, Paris Saint Germain, Zenit St Petersburg

2. Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Ajax, Benfica

3. Torba: Lyon, Bayer Leverkusen, FC Salzburg, Olympiakos, Club Brugge, Valencia, Inter Milan, Dinamo Zagreb

4. Torba: Lokomotiv Moskova, Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Prag, Kızıl Yıldız, Atalanta, Lille

MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

1. maçlar: 17-18 Eylül

2. maçkar: 1-2 Ekim

3. maçlar: 22-23 Ekim

4. maçlar: 5-6 Kasım

5. maçlar: 26-27 Kasım

6. maçlar: 10-11 Aralık

İkinci tur kura çekimleri ise 16 Aralık'ta çekilecek.