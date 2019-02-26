31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği seçim takvimi süreci işliyor. Seçimlere sayılı günler kala Yerel Seçimler’de görev alacak kamu personeli internette sıklıkla “2019 Seçim görevlileri ne zaman belli olacak? sorusunu aratıyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimi…

Sandık görevlisi başvuruları ilçe seçim kurullarında 15 Şubat’ta yapılmaya başlanmıştı. Partilerin seçim sandığında görev almak için seçime katılacak partilerin ilçe teşkilatlarına 15 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında başvurulabilecek.

EĞİTİMLER 4 MART'TA BAŞLIYOR

Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmaları ise 4 Mart’ta başlayacak. Sandık alanlarında görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS’e işlenmesi 23 Mart’ta bitirilecek. 24 Mart Pazar günü ise sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanacak.

YSK’NIN ŞUBAT AYI SEÇİM TAKVİMİ

27 ŞUBAT

İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazları için ise yarın son gün.

2972 sayılı Kanunun 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulunca kesin karara bağlanmasının son günü.

kesin karara bağlanmasının son günü. İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi çalışmalarının bitirilmesi.

28 ŞUBAT

Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü .

. Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.



