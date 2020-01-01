2019 senesi, Türkiye için sporda güzel geçti

- İbrahim Çolak, 12 Ekim’de Almanya’da düzenlenen Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda ülkemize cimnastikte ilk altın madalyayı kazandırdı.
- Rıza Kayaalp 17 Eylül’de Kazakistan’da 130 kiloda altınmadalya aldı, grekoromende 4. kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu oldu.
- İrem Yaman 19 Mayıs’ta İngiltere’de yapılan Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 62 kiloda altın madalya alıp bu başarıya iki kez ulaşan ilk Türk kadın sporcu oldu.
- Toprak Razgatlıoğlu, 28 Eylül’de Fransa’daki Dünya Superbike Şampiyonası’nda altın madalya alıp, motosiklette tarihi zafere imza attı.
2019'da sporda neler oldu?
- 11 OCAK: UEFA’da yılın futbolcusu Real Madridli Luka Modric oldu.
- 26 OCAK: Avustralya Açık TenisTurnuvası’nda kadınlarda Japon Naomi Osaka, erkeklerde ise Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu.
- 7 ŞUBAT: Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi’nde yapılan oylamayla yeniden UEFA Başkanlığı’na seçildi.
- 13 ŞUBAT: Kamuoyunda “İddaa” olarak bilinen“Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının” özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen ihalede, en iyi teklifi Şans Girişim Ortak Girişimi verdi. İhalede İnteltek firmasıyüzde 0,5, Şans Girişim Ortak Girişimi
- ise yüzde 0,2 komisyon teklifi sundu.
- 17 ŞUBAT: Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası’nı, finalde Anadolu Efes’i 80-70’lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko kazandı.
- 28 Şubat: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile “İddaa” ihalesinde en iyi komisyon teklifini veren Şans
- Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.
- 17 MART: Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
- 21 NİSAN: 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu, 24 saat 53 dakika 58 saniyelik derecesiyle, Bora- Hansgrohe takımının, Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.
- 29 NİSAN: Kayseri ile oynadıkları maçtan sonra Alanya’ya dönmek için yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, ağır yaralanan Çek oyuncu Josef Sural yaşamını yitirdi.
- 29 MAYIS: UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal’i 4-1’lik skorla mağlup eden Chelsea şampiyon oldu.
- 1 HAZİRAN: UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham’ı 2-0 mağlup eden Liverpool, şampiyon oldu.
- 5 HAZİRAN: Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanlığı’na oy birliğiyle Gianni
- Infantino yeniden seçildi.
- 9 HAZİRAN: Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avusturyalı Thiem’i geçen yıl olduğu gibi yenerek Fransa Açık’ta üst üste 3. şampiyonluğuna ulaştı.
- 14 HAZİRAN: NBA finalinde Golden State Warriors’a 4-2 üstünlük sağlayan Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
- 21 HAZİRAN: Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 89-74 yenip şampiyon oldu.
- 22 HAZİRAN: A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus’u 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.
- 30 HAZİRAN: At yarışlarında 93. Gazi Koşusu’nu Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu, Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı “The Last Romance” adlı safkan kazandı.
- 7 TEMMUZ: 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde rakibi Orhan Okulu’yu finalde yenen Ali Gürbüz 3. kez başpehlivan oldu.
- 13 TEMMUZ: Wimbledon’da tek kadınlarda Halep, tek erkeklerde ise Djokovic şampiyon oldu.
- 19 TEMMUZ: 2019 Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal’i 1-0 yenen Cezayir şampiyon oldu.
- 14 AĞUSTOS: İstanbul’un ev sahipliği yaptığı UEFA Süper Kupa’da iki İngiliz takımı karşılaştı. Chelsea’yi penaltılarla 5-4 yenen Liverpool şampiyon oldu.
- 31 AĞUSTOS: İspanya’da Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 81 kiloda yarışan Elif Güneri, Avrupa şampiyonu oldu.
- 9 EYLÜL: ABD Açık Tenis Turnuvası’nın tek kadınlarda Bianca Andreescu, tek erkeklerde ise İspanyol Rafael Nadal şampiyon oldu.
- 14 EYLÜL: Sümeyye Boyacı, 44,74’lük derecesiyle Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası gümüş madalya kazandı.
- 26 EYLÜL: Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe Beko’yu 79-74 yenen Efes kazandı.
- 3 EKİM: 4’üncü Etnospor Kültür Festivali başladı.
- 9 EKİM: Basketbolda Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Çukurova Basketbol’u 86-62 yenen Fenerbahçe kazandı. Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nı, VakıfBank’ı 3 2 yenen Eczacıbaşı VitrA aldı.
- 28 EKİM: Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası’nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak
- kadınlar dünya rekoru kırdı.
- 3 KASIM: Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Kibet, kadınlarda ise Etiyopyalı
- Tibebu kazandı.
- 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Mercedes takımından Lewis Hamilton, şampiyonluğu garantiledi.
- 14 KASIM A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında
- İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi. H Grubu’nu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen A Milli Takım, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak.
- 2 ARALIK: France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünün sahibi, Arjantinli yıldız Lionel Messi oldu. Messi 6’ncı kez bu ödülü kazandı.
- 8 ARALIK: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley’e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı.
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Ligin ilk yarısında hangi hakem ne yaptı?