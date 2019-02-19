Süper Ay nedir? 2019 Süper Ay Türkiye’den izlenecek mi?

2019 yılının ilk “Süper Ayı” adlandırılan doğa olayı bu akşam görülebilecek. Bu eşsiz doğa olayını görmek ve kayıt altına almak isteyenler internette sıklıkla "Süper Ay nedir?" "Süper Ay Türkiye’den görülebilecek mi?" sorularını aratıyor. İşte detaylar…

SÜPER AY TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

2019'un ilk Süper Ay'ı için geri sayım başladı. Türkiye'den de görülebilecek Süper Ay bu akşam izlenebilecek. Ay, İstanbul saati ile 18.20'de en büyük ve parlak haline ulaşacak. Ay Dünya'ya 356.800 km'ye kadar yakınlaşacak. Çıplak gözle izlenebilecek Süper Ay için ise NASA, internet üzerinden canlı yayın yapacak.

SÜPER AY NEDİR?

Ay'ı halka içine alan görüntü, atmosferin üst katmanlarında gökyüzünü kaplayan ve buz kristali yapısındaki bulutların ışığı kırarak ayın etrafında ışık hüzmesi oluşturmasına neden olduğu biliniyor. Süper ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor. Ay, gökyüzünde en yüksekte göründüğünde fark çok fazla belli olmasa da ufukta yer aldığında farklar daha belirgin hale geliyor. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor.