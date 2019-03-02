2019 Tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek? İşte son gelişmeler...

Müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Tarımsal destek ödemelerinin tamamı ödenecek. Peki tarımsal destekler ne zaman ödenecek? İşte Tarımsal destekler ile ilgili detaylar…

ÇİFTÇİYE GEÇMİŞTEN BORÇ KALMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçilere müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarımsal desteklerde ocakta 2,3 milyar lira, şubatta 3 milyar lirayı geçen, martta da buna benzer rakam ödenerek çiftçimize geçmişten hiçbir borcumuzun kalmamasını hedefledik" diye konuştu.

TARIMSAL DESTEKLER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Pakdemirli: "Mart ayında ödenecek destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak ancak yem bitkileri desteği olarak toplamda 80 milyon lira ödeyeceğiz" şeklinde konuştu.

ARİ İŞLETME VE SÜT DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Süt destek ödemeleri ile ilgili olarak Bakan Pakdemirli: "Ari işletme ve süt destek ödemelerine 1 Mart’ta başlıyoruz. Ari işletme desteği olarak 878 işletmeye 35,8 milyon lira, süt desteği olarak da 243 bin üreticiye 95 milyon lira ödenecek" dedi.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİNİ ÖNE ALDIK

Tarımın, dövizdeki artıştan en çok etkilenen sektör olduğuna işaret eden Pakdemirli, mazot, gübre ve tohum gibi girdilerde bir yıl öncesine göre yüzde 50’ye varan fiyat artışları olduğunu, bunun da üretim maliyetlerine ve satış fiyatlarına yansıyacağını ifade etti. Pakdemirli, çiftçiyi rahatlatmak için destek miktarlarını artırdıklarını anımsatarak, "Ayrıca 2018’den kalan destekleri bir nebze de olsa çiftçimizi rahatlatmak için öne aldık. Ocakta 2,3 milyar lira, şubatta 3 milyar lirayı geçen, martta da buna benzer rakam ödenerek, çiftçimize geçmişten hiçbir borcumuzun kalmamasını hedefledik. İcmali tamamlanmış desteklerin hiçbirini bırakmayacağız. Martta tamamlayacağız.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK

Mart ayında ödenecek destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak ancak yem bitkileri desteği olarak toplamda 80 milyon lira ödeyeceğiz. Ekimden vazgeçmesinler diye buğday ve arpada senelerdir 5 kuruş olan destekleri 10 kuruşa çıkardık. Dekar başı gübre desteğini 4 liradan 8 liraya çıkardık." diye konuştu.

DESTEKLERİ ARTTIRDIK

Ekim yapmasını desteklemek adına bu zor dönemde üreticiyi rahatlattıklarını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Kurlardaki geri dönüşle maliyetler de biraz daha olumlu yönde gitti. Çiftçimizi rahatlatmak anlamında her türlü gereği yerine getirdik. Maliyetler arttı ancak çiftçi, eskiden alamadığı rakamları almış olacak. Biz de mümkün mertebe destekleri artırdık. Ekim ve dikimle ilgili kararlarına destek olmak için elimizden geleni yaptık. Girdilerle ilgili olarak bu sektörlerle görüştük, gübre ve tohum sektörleriyle bir araya geldik, fiyatların geriye gelmesini sağladık."



